ANP 'Ierse miljardenstrop voor Apple aanstaande'

BRUSSEL - Techgigant Apple krijgt volgens ingewijden dinsdag van de Europese Commissie te horen dat hij miljarden moet betalen als gevolg van belastingdeals die het concern heeft met Ierland. Volgens Brussel zijn de belastingvoordelen die Apple geniet in het land strijdig met het Europees recht.

Door ANP - 29-8-2016, 19:59 (Update 29-8-2016, 19:59)

Apple sloot in 1991 en 2007 overeenkomsten met de fiscus in Ierland, waar de hoofdzetel van zijn Europese activiteiten gevestigd is. Daardoor betaalde het technologieconcern jarenlang relatief weinig belasting over zijn verkopen in Europa. In ruil voor de belastingdeal werden in Ierland vele banen gecreëerd.

Kenners stelden eerder al dat Apple een miljardenboete staat te wachten. Apple zelf meldde eerder al dat het onderzoek kan resulteren in een financiële last. De Ierse autoriteiten beloofden eerder al een voor Apple negatieve beslissing te zullen aanvechten.