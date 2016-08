Beter Bed: nog geen verbetering in Duitsland

UDEN - Beter Bed voorziet ook in de tweede helft van dit jaar nog geen verbetering van de omzetontwikkeling in Duitsland en Oostenrijk. Dat liet de Brabantse beddenverkoper dinsdag weten bij de presentatie van de definitieve halfjaarcijfers.

Door ANP - 30-8-2016, 8:33 (Update 30-8-2016, 8:33)

Tot dusver schreef Beter Bed de stagnatie in de Duitstalige landen met name toe aan een sterke vergelijkingsbasis. In de tweede jaarhelft gaat die vlieger niet meer op. Dat de verkopen toch weer achterblijven, komt volgens het bedrijf doordat de winkels daar nog de verbeteringsslag moeten maken die in de Benelux al met succes is afgerond.

In het tweede kwartaal behaalde Beter Bed, zoals eerder gemeld, een omzet van 89,8 miljoen euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met een zesde omhoog naar 4,3 miljoen euro. Onder de streep bleef 1 miljoen euro over, een kleine 6 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2015.