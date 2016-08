Tegenvaller drukt resultaat LeasePlan

ALMERE - De winst van autoleasebedrijf LeasePlan stond afgelopen halfjaar licht onder druk. De vanuit Almere opererende internationale onderneming had onder meer te maken met een financiële tegenvaller met een derivaat, waar een jaar geleden nog werd geprofiteerd van meevallers met dit soort ingewikkelde financiële producten.

Onder de streep hield LeasePlan uiteindelijk 239 miljoen euro over, tegen een kleine 246 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2015. Exclusief de eenmalige posten was echter sprake van een winststijging van 6 procent.

Volgens LeasePlan werden de resultaten ook gedrukt omdat moest worden voldaan aan strengere regelgeving. Het bedrijf investeert daarbij sterk in de toekomst. Zo is het wagenpark in een jaar tijd met 8 procent toegenomen tot ruim 1,6 miljoen voertuigen. Binnenkort wordt LeasePlan ook actief in Maleisië. Dat is dan de 33e markt voor de autoleaser, waar wereldwijd meer dan 7400 mensen werken.