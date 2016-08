Apple moet 13 miljard euro in Ierland betalen

BRUSSEL - De Ierse fiscus moet 13 miljard euro van Apple terugvorderen. Dat is volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) het belastingvoordeel dat de Amerikaanse elektronicagigant jarenlang illegaal heeft genoten in Ierland, waar Apple zijn Europese hoofdvestiging heeft.

Door ANP - 30-8-2016, 12:11 (Update 30-8-2016, 12:11)

De Deense commissaris maakte haar besluit dinsdag in Brussel bekend. Twee jaar geleden opende de commissie een onderzoek naar de overeenkomsten die Apple in 1991 en 2007 met de Ierse fiscus sloot. ,,Dat onderzoek heeft aangetoond dat Ierland vele jaren voordelen aan Apple heeft gegund, waardoor het bedrijf substantieel minder hoefde af te dragen dan andere bedrijven. Met deze voorkeursbehandeling betaalde Apple effectief 1 procent belasting over zijn Europese winsten in 2003, afnemend tot 0,005 procent in 2014", aldus Vestager. ,,Lidstaten kunnen geen belastingvoordelen geven aan geselecteerde bedrijven, dat is verboden onder de EU-regels voor staatssteun."