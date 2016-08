Varkenssector bevreesd voor meer tegenwind

BARNEVELD - De varkenssector vreest dat ontwikkelingen in de sector worden vertraagd doordat gemeenten en provincies vergunningsaanvragen van varkensbedrijven zullen aanhouden. In een open brief gericht aan staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Milieu) vragen vakbond NVV en LTO Varkenshouderij dinsdag om steun voor het in behandeling blijven nemen van aanvragen.

Door ANP - 30-8-2016, 17:26 (Update 30-8-2016, 17:26)

Voor zover bekend heeft alleen Son en Breugel een nieuwe vergunningsaanvraag in de wacht gezet, omdat de gemeente eerst meer wil weten over de gezondheidsrisico's. NVV en LTO vrezen echter voor een sneeuwbaleffect.

Eind juli bleek uit onderzoek van het RIVM dat mensen die dicht in de buurt wonen van een intensieve veehouderij vaker last hebben van hoesten, piepende adem en andere luchtwegklachten dan personen die verder van die bedrijven wonen. Volgens de NVV is een duidelijk verband echter niet aangetoond.