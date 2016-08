Een derde meer winst voor NIBC

DEN HAAG - NIBC heeft in de eerste helft van dit jaar, ondanks zware marktomstandigheden in de financiële sector, een derde meer winst geboekt. De Haagse bank wist dankzij goedkopere financiering de rentemarge op te voeren en slaagde er daarnaast in de operationele kosten verder terug te dringen.

De nettowinst bedroeg 44 miljoen euro, tegen 33 miljoen euro een jaar eerder. De operationele baten namen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar met 6,5 procent toe tot 165 miljoen euro.

,,Terugkijkend op het eerste halfjaar van 2016 zien wij tekenen van economisch herstel'', zei topman Paulus de Wilt woensdag. ,,Het herstel is echter broos en omgeven met onzekerheden.'' Hij wees op de lage energieprijzen, de aanhoudend lage rente en de onzekerheid rond het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Eenmalige posten hielpen de winst 4 miljoen euro vooruit. De overname van effectenhuis SNS Securities, dat is opgegaan in NIBC Markets, leverde een boekhoudkundige meevaller op. Daar stonden kredietverliezen tegenover, door het faillissement van een klant in de detailhandel. Om welk bedrijf het gaat, werd niet vermeld.