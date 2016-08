Vakbond doet stakingsoproep bij Air France

PARIJS - De Franse vakbond CGT heeft woensdag opgeroepen tot een serie werkonderbrekingen bij Air France in september.

De bond wil zo steun betuigen aan enkele werknemers die zijn ontslagen nadat zij vorig jaar twee bestuurders van de Franse luchtvaartmaatschappij hadden gemolesteerd tijdens een demonstratie.

Rellen bij Air France na groot banenverlies [video]

De aankondiging van een ingrijpende reorganisatie bij Air France is maandag ontaard in rellen. Boze werknemers bestormden de zaal waar de directie zojuist in een gesprek met de centrale ondernemingsraad had aangekondigd dat 2900 banen komen te vervallen.

