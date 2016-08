Shell wil maximale benutting Gronings gas

ANP Shell wil maximale benutting Gronings gas

ROTTERDAM - Nederland moet de gaskraan in Groningen zo lang mogelijk openhouden om de overgang naar duurzame energie te helpen bekostigen. Dat schrijft de president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, in een brief aan de Tweede Kamer. In Den Haag wordt volgende week donderdag gesproken over de gaswinning.

Door ANP - 1-9-2016, 8:17 (Update 1-9-2016, 8:17)

Volgens Van Loon is voor een soepele overgang naar schonere energie een soort Deltaplan nodig, waarvoor Nederland jaarlijks 10 tot 15 miljard euro zou moeten uittrekken. ,,Indien productie van het resterende Groningengas veilig en doelmatig kan plaatsvinden en op steun van mensen in Groningen kan rekenen, kan Nederland nog vele miljarden aan gasbaten verdienen", stelt ze.

De Shell-topvrouw wijst verder op een onderzoek van CE Delft, waaruit onlangs bleek dat vervanging van Gronings gas door geïmporteerd gas uit Rusland leidt tot extra milieubelasting. Tien miljard kuub importgas zou zorgen voor een extra uitstoot van CO2 die gelijkstaat aan die van twee miljoen auto's.