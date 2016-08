ASN en ASR investeren in sociaal fonds

AMSTERDAM - ASN Bank en verzekeraar ASR Nederland hebben respectievelijk 3 miljoen en 5 miljoen euro geïnvesteerd in een sociaal beleggingsfonds. Met een totaal vermogen van 40 miljoen euro is Social Impact Ventures (Social IV) het grootste zogenoemde impactfonds van Nederland, zo meldt de organisatie donderdag.

Doel van een impactfonds is om groeikapitaal te verstrekken aan sociale ondernemingen met een financieel gezond bedrijfsmodel en een positieve en meetbare impact op mens en natuur. Social IV heeft al geld gestoken in de snelgroeiende sociale ondernemingen Taxi Electric en in Afval Loont.

De komende jaren steunt het fonds in totaal vijftien tot twintig ondernemingen. Naast de financiële bijdrage krijgen ondernemers ook hulp op vlakken als marketing, sales en professionalisering.