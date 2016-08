Mobiele markt krimpt harder dan verwacht

HOUTEN - De Nederlandse markt voor mobiele telecomdiensten is de laatste maanden sterker gekrompen dan verwacht. Marktonderzoeker Telecompaper heeft daarom zijn voorspellingen voor de komende tijd verlaagd.

Door ANP - 1-9-2016, 11:56 (Update 1-9-2016, 11:56)

Het bureau rekent voor heel 2016 nu op 4 procent minder omzet uit mobiel bellen, sms'en en datadiensten. Eerder ging Telecompaper er nog vanuit dat deze opbrengsten dit jaar aanzienlijk minder sterk zouden terugvallen dan de krimp van 3,3 procent van vorig jaar.

De vier aanbieders met een eigen netwerk, KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2, hebben nog veel last van prijsdruk door toegenomen concurrentie. Het tweede kwartaal is over het algemeen sterker dan het eerste kwartaal als het gaat om omzet uit mobiele diensten. Dit jaar was dat echter niet het geval. De opbrengsten zakten in de periode april tot en met juni op jaarbasis met 5,6 procent, tot 1,2 miljard euro.