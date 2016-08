Autoverkopen stevig weggezakt in augustus

BUNNIK - De autoverkopen zijn in augustus wederom stevig afgenomen. Er werden in Nederland 27.110 nieuwe personenwagens op kenteken gezet, dik 12 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldden brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging donderdag.

Door ANP - 1-9-2016, 14:48 (Update 1-9-2016, 14:48)

Het gaat al de hele zomer minder met de autoverkopen, na een lichte opleving in het voorjaar. In juli was ook al sprake van een flinke terugval. Alles bij elkaar zijn er in de eerste zeven maanden van dit jaar ruim 252.000 auto's aan de man gebracht, ruim 5 procent minder dan vorig jaar rond deze tijd.

De merken die vorige maand het vaakst de showroom uitrolden waren Opel, Volkswagen, Renault, Peugeot en Ford. Vooral het model Opel Karl kon op veel belangstelling rekenen. Dealers hebben er meer dan duizend van verkocht.