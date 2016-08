Wall Street opent nagenoeg vlak

NEW YORK - De aandelenmarkten in New York zijn donderdag nagenoeg vlak aan de handel begonnen. Beleggers verwerken een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers, onder meer over de ontwikkelingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Door ANP - 1-9-2016, 15:41 (Update 1-9-2016, 15:41)

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen stond kort na de opening vrijwel onveranderd op 118.393 punten. De bredere S&P 500 bleef eveneens dicht bij de slotkoers van woensdag en stond op 2171 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 5221 punten.

Voedingsmiddelenbedrijf Campbell Soup leverde 4,2 procent in na publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. Ook softwarebedrijf Salesforce ging onderuit (min 4,6 procent) nadat het een teleurstellende omzetprognose voor het lopende kwartaal had afgegeven.