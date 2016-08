Europese beurzen overwegend in het groen

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden donderdag halverwege de middagsessie overwegend in de plus. De AEX in Amsterdam koerste tussentijds zelfs boven de hoogste slotstand van het jaar. Het sentiment van beleggers kreeg onder meer steun van meevallende cijfers over de Chinese industrie.

Door ANP - 1-9-2016, 15:58 (Update 1-9-2016, 15:58)

De AEX-index in Amsterdam stond omstreeks 15.45 uur 0,5 procent hoger op 456,84 punten. De hoogste slotstand dit jaar dateert van 19 april, toen de handelsdag werd afgesloten met 456,46 punten. De MidKap noteerde een winst van 1 procent op 651,68 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stonden tot 0,9 procent in de plus, Londen ging echter 0,3 procent omlaag.

De Chinese overheid maakte bekend dat de industrie in het land in augustus de sterkste groei in bijna twee jaar heeft laten zien, terwijl economen juist op krimp hadden gerekend. Daardoor namen de zorgen over de afzwakkende Chinese economie af.

Altice

De hoofdindex aan het Damrak werd aangevoerd door het Franse kabelaarbedrijf Altice, dat 2,1 procent won. Ook ING, NN en AkzoNobel behoorden tot de koplopers. De lijst werd afgesloten door KPN, dat 1,6 procent kwijtspeelde.

In Londen zagen diverse internationaal actieve bedrijven hun koersen wegzakken als gevolg van een waardestijging van het Britse pond. Zo lieten mijnbouwer BHP Billiton, farmaceut GlaxoSmithKline en Vodafone minnen zien tot ruim 2 procent.

Euro

De Duitse financiële concerns Commerzbank (plus 5,3 procent) en Deutsche Bank (plus 3,1 procent) hadden wederom een goede dag. Woensdag klommen de Duitse banken ook al flink door fusiegeruchten.

In Parijs kwam drankenproducent Pernod Ricard met resultaten van het afgelopen boekjaar. Die kwamen overeen met de verwachtingen van analisten en het bedrijf voorspelde winstgroei in dit boekjaar. Het aandeel Pernod Ricard ging 2,6 procent vooruit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 44,04 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 46,21 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,1135 dollar, tegen 1,1145 dollar bij het Europese slot woensdag.