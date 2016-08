Consumententak blijft belangrijk voor TomTom

BERLIJN - TomTom blijft onverminderd consumentenapparatuur zoals navigatiekastjes, fitnesstrackers en smartwatches ontwikkelen, ondanks dat er momenteel meer geld wordt verdiend met de verkoop van diensten en producten aan bedrijven. Volgens mede-oprichter Peter Frans Pauwels van TomTom is er voldoende vraag. Daarnaast is de divisie belangrijk voor het doorontwikkelen en testen van producten.

Door ANP - 1-9-2016, 16:04 (Update 1-9-2016, 16:04)

TomTom wordt steeds minder afhankelijk van de verkoop van apparaten en dat komt de winstgevendheid van het bedrijf ten goede. Over het afgelopen kwartaal steeg de winst, terwijl de omzet nagenoeg gelijk bleef. Daarbij groeien de divisies automotive en telematics (wagenparkbeheer), terwijl de omzet van de consumentendivisie al jaren daalt. Afgelopen halfjaar boekte de consumententak ook een negatief bedrijfsresultaat.

Pauwels is er echter van overtuigd dat die neerwaartse spiraal doorbroken kan worden. ,,Zeker met wearables zijn we actief in een markt die met dubbele cijfers groeit." Ook heeft TomTom volgens hem de benodigde kennis en de kunde in huis en is er goed contact met grote partijen als Amazon en MediaMarkt voor het vermarkten van consumentenapparatuur. ,,Dan moeten we toch het tij kunnen keren", meent hij. ,,Zo snel mogelijk."

Voor Pauwels komt het overigens niet als een verrassing dat bijvoorbeeld de verkoop van de navigatiekastjes al jaren daalt. ,,Bij de lancering van het product jaren terug hadden we al ingecalculeerd dat het product een tijdelijke oplossing zou zijn", aldus Pauwels. Op jaarbasis is de markt voor navigatiekastjes nog altijd goed voor zeven miljoen tot acht miljoen stuks. ,,De daling gaat daarmee minder hard dan gedacht."