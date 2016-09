Weinig beweging op Wall Street

NEW YORK ( - ) - De beurzen in New York schommelden donderdagmiddag rond de slotstanden van een dag eerder. Beleggers verwerken onder meer een tegenvallend cijfer over de ontwikkelingen in de Amerikaanse industrie en daarnaast data over de bouw en de arbeidsmarkt.

Door ANP - 1-9-2016, 19:38 (Update 1-9-2016, 19:38)

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen stond tijdens de middaghandel vrijwel onveranderd op op 18.394 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2168 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen steeg 0,2 procent tot 5223 punten.

Een toonaangevend rapport over de Amerikaanse industrie wees op een onverwachte daling van de bedrijvigheid in augustus. Ook een cijfer over de bouwuitgaven in juli leverde een tegenvaller op. Daarentegen viel het aantal Amerikanen dat afgelopen week een werkloosheidsuitkering aanvroeg licht mee.

American Express

Sterkste daler in de Dow was creditcardmaatschappij American Express met een verlies van 1,1 procent. Machinebouwer Caterpillar leverde 1 procent in. Bovenaan bij de hoofdfondsen stond retailreus Wal-Mart met een plus van 1,6 procent. Sportkledingmaker Nike kreeg er 1,1 procent bij.

De drie grootste Amerikaanse autobouwers leverden in na tegenvallende verkoopcijfers over de maand augustus. Fiat Chrysler en Ford verloren respectievelijk 1,4 en 1,1 procent van hun beurswaarde. Bij branchegenoot General Motors (GM) bleef de schade beperkt tot een koersverlies van 0,3 procent.

Tesla

Tesla ging 4,5 procent omlaag. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde woensdag dat de fabrikant van elektrische auto's kampt met financieringsproblemen. Datzelfde zou gelden voor zonnepanelenmaker SolarCity, eveneens een bedrijf van Tesla-topman Elon Musk.

Voedingsmiddelenbedrijf Campbell Soup leverde 6 procent in na publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. Ook softwarebedrijf Salesforce ging onderuit (min 5,3 procent) nadat het een teleurstellende omzetprognose voor het lopende kwartaal had afgegeven.