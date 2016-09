Omzet winkels groeit verder

DEN HAAG - De omzet van winkels is vorig kwartaal met 0,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Door ANP - 2-9-2016, 6:44 (Update 2-9-2016, 6:44)

De omzet groeide daarmee voor het zevende kwartaal op rij. De vooruitgang was echter wel duidelijk kleiner dan in de voorgaande maanden. In het eerste kwartaal werd nog een plus van bijna 2 procent gemeten.

De groei was volledig te danken aan de verkoop van voedingsmiddelen. De foodsector zette in het tweede kwartaal 0,7 procent meer om dan een jaar eerder, terwijl in de non-foodsector de omzet 0,4 procent lager was dan in het tweede kwartaal van 2015.