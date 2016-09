Nikkei vlak in afwachting banenrapport

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag vlak gesloten. Net als in Europa en de Verenigde Staten zijn beleggers in Azië in afwachting van het banenrapport dat later op vrijdag in de VS wordt gepubliceerd en dat mogelijk meer duidelijkheid geeft over de kans op een snelle verhoging van de Amerikaanse rente. De toonaangevende Nikkei-index eindigde vrijwel onveranderd op 16.925,68 punten.

Door ANP - 2-9-2016, 8:26 (Update 2-9-2016, 8:26)

Het rentebesluit van de VS is van belang voor Japanse beleggers vanwege het effect op de valutamarkt. Een hogere Amerikaanse rente maakt de dollar aantrekkelijker voor investeerders, wat druk kan zetten op de waarde van de yen. Dat zou gunstig zijn voor Japanse exporteurs.

Elders in de regio werden ook geen grote uitslagen neergezet door de belangrijkste graadmeters. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds 0,6 procent hoger, terwijl de All ordinaries in Sydney 0,7 procent verloor.