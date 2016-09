Vergoeding in aandelenlease-affaire

ANP Vergoeding in aandelenlease-affaire

AMSTERDAM - Meer dan 10.000 gedupeerden in de langlopende aandelenlease-affaire moeten een vergoeding krijgen van 100 procent van de schade die zij hebben geleden. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Hoge Raad vrijdag in een zaak die werd aangespannen door Leaseproces, de zusterorganisatie van ConsumentenClaim.

Door ANP - 2-9-2016, 17:11 (Update 2-9-2016, 17:46)

Het gaat om mensen die via tussenpersonen een aandelenleasecontract afsloten bij aanbieders als Dexia en Aegon. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond.

Aandelenleaseproducten, waarbij geld werd geleend om aandelen te kopen, waren eind jaren negentig immens populair. Na het barsten van de internetzeepbel in 2000 daalden de aandelenkoersen en kwamen honderdduizenden beleggers met grote schulden te zitten. In 2007 werd een regeling vastgesteld waarin zij slechts een deel van de schade vergoed kregen.

Kosten

Door de uitspraak van de Hoge Raad kunnen gedupeerden die belegden via niet-bevoegde tussenpersonen hun volledige inleg inclusief wettelijke rente terugkrijgen. Hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. De gemiddelde schade bedraagt circa 30.000 euro, aldus Leaseproces.

Een woordvoerster van Aegon laat in een reactie weten dat de uitspraak primair betrekking heeft op Dexia en dat de verzekeraar het vonnis gaat bestuderen. Volgens Leaseproces kunnen de kosten voor Dexia door deze uitspraak oplopen tot circa 200 miljoen euro. De Belgische bank was niet direct bereikbaar voor commentaar.

,,Voor onze cliënten is het geweldig nieuws dat het hoogste rechtscollege ons na zoveel jaren alsnog in het gelijk heeft gesteld. Eens te meer blijkt dat het loont om door te procederen'', aldus een woordvoerder van Leaseproces.