Juncker beklemtoont nut TTIP-onderhandeling

ANP Juncker beklemtoont nut TTIP-onderhandeling

HANGZHOU - Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft zondag tijdens de topconferentie van de G20 in het Chinese Hangzhou beklemtoond dat de TTIP-onderhandelingen van de EU met de VS van groot belang zijn. Juncker zei dat de EU een helder mandaat heeft om een vrijhandelsakkoord met Washington te sluiten en dat de gesprekken hierover doorgaan. Het zou ook niet verstandig zijn als EU-landen dat afzonderlijk gaan regelen.

Door ANP - 4-9-2016, 9:28 (Update 4-9-2016, 10:13)

De onderhandelingen over het TTIP-verdrag, voluit Transatlantic Trade Investment Partnership, moeten volgens de Europese Commissie voor het eind van dit jaar rond zijn. Het zou dan de oogst van drie jaren van onderhandelen worden. De afgelopen week hebben vooraanstaande politici in Europa, met name de Duitse minister van Financiën Sigmar Gabriel en de Franse minister van Handel, Matthias Fekl, geklaagd dat onderhandelen geen zin meer heeft, vooral door de houding van de VS.

De G20 is een in 1999 opgericht overlegorgaan voor regeringen van economisch vooraanstaande landen en leiders van centrale banken. De leden zijn negentien staten en de Europese Unie. Samen zijn ze goed voor ongeveer 85 procent van het bruto binnenlands product van alle landen van de wereld en voor 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid ondanks de omvang van het Nederlandse bbp, dat hoger is dan dat van G20-leden Argentinië, Saudi-Arabië,Turkije en Zuid-Afrika. In 2010 was toenmalig premier Jan Peter Balkenende wel op een G20-top in Toronto.