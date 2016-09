AEX staat licht in de min

ANP AEX staat licht in de min

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdag in de middaghandel onveranderd op een klein verlies. Net zoals eerder op de dag toonden andere Europese beursgraadmeters een wisselend beeld. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda, waardoor het vooral wachten is op de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag.

Door ANP - 6-9-2016, 15:56 (Update 6-9-2016, 15:56)

De AEX stond rond 15.45 uur 0,3 procent in de min op 462,73 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 658,78 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,3 en 0,6 procent. De FTSE in Londen leverde 0,5 procent in.

In de AEX ging biotechnologiebedrijf Galapagos aan kop met een plus van 2,2 procent. De Europese Commissie heeft een middel van Galapagos de status van weesgeneesmiddel gegeven voor de behandeling van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF).

Aegon was een van de sterkste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 1,4 procent. De verzekeraar kondigde aan dat zijn financieel directeur per 1 december vertrekt vanwege persoonlijke redenen.

In de MidKap ging het aandeel OCI 5,5 procent onderuit. Het Egyptische kunstmestbedrijf heeft in de eerste helft van dit jaar een lagere omzet behaald. Dat kwam vooral door lagere verkoopprijzen en omzetverlies door een brand bij een fabriek in Geleen.

Vastned en Wereldhave stonden met plussen van 2,1 en 3,7 procent bij de sterkste stijgers in de MidKap. Beide bedrijven profiteerden van een adviesverhoging bij de Amerikaanse zakenbank JPMorgan. Air France-KLM stond 0,7 procent in de plus. Het concern liet weten niet van plan te zijn bezuinigingsplannen te schrappen en KLM bereikte een akkoord over een nieuwe cao met vakbond FNV.

Bayer won in Frankfurt 2,7 procent. Het chemieconcern heeft zijn overnamebod op Monsanto opnieuw verhoogd. Het nieuwe bod waardeert Monsanto op 56 miljard dollar exclusief schuld. Monsanto wees in juli al een verhoogd overnamebod van Bayer af, maar de partijen bleven wel in gesprek.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent naar 44,08 dollar. Brent daalde 2,3 procent naar 46,55 dollar per vat. De euro was 1,1160 dollar waard, tegen 1,1148 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.