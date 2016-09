Verkoop stekkerauto's blijft sterk dalen

BRUSSEL - De verkoop van elektrische wagens in Nederland loopt nog altijd zwaar achter ten opzichte van vorig jaar. Uit verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA woensdag publiceerde, blijkt dat het aantal nieuwe elektrische personenauto's en hybrides met een stekker in het tweede kwartaal bijna 68 procent lager lag dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was ook al sprake van zo'n enorme daling.

Door ANP - 7-9-2016, 8:08 (Update 7-9-2016, 8:08)

De teruggelopen verkoop heeft te maken met de aanpassing van de bijtellingsregels begin dit jaar. Zakelijke rijders die een nieuwe stekkerauto op het oog hadden, zorgden ervoor dat ze de aanschaf van hun wagen eind vorig jaar al rond hadden, zodat ze nog konden profiteren van oude fiscale voordelen. In het laatste kwartaal van vorig jaar was Nederland mede hierdoor goed voor bijna de helft van de verkopen van elektrische auto's in de hele Europese Unie.

In totaal werden er in Nederland afgelopen maanden 2317 nieuwe elektrische personenauto's en hybrides met een stekker op kenteken gezet. Dat was een jaar eerder nog 7166. In de hele EU namen de verkopen in de periode april tot en met juni op jaarbasis juist met dik 7 procent toe tot 33.866 auto's.