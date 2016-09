AEX kleurt groen

AEX kleurt groen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam koerste woensdagmiddag in de plus. Ook elders in Europa kleurden de koersborden groen daags voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers moesten het woensdag doen met een nagenoeg lege agenda. Wel bleek dat de industriële productie in Duitsland in juli de sterkste krimp heeft gekend in bijna twee jaar.

Door ANP - 7-9-2016, 15:49 (Update 7-9-2016, 15:49)

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,5 procent hoger op 463,60 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 657,58 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 2,3 procent. Ook Altice en Randstad schaarden zich met plussen van respectievelijk 1,9 en 1,7 procent onder de koplopers. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize boekte een koerswinst van 0,1 procent. Analisten van Deutsche Bank gaan het aandeel weer volgen met een koopadvies.

MidKap

De grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak was chemieconcern DSM met een min van 0,2 procent.

In de MidKap bungelde Air France-KLM onderaan met een verlies van 2,8 procent. Deutsche Bank verlaagde het beleggingsadvies voor de luchtvaartcombinatie. Ook liet de bank zich negatiever uit over Lufthansa, dat in Frankfurt 3 procent verloor.

Just Eat

Financieel dienstverlener Intertrust verloor bij de middelgrote fondsen in Amsterdam 1,1 procent aan waarde. Investeerder Blackstone heeft een deel van zijn belang in Intertrust verkocht.

Etenbestelsite Just Eat verloor in Londen bijna 5 procent aan beurswaarde. Concurrent Amazon maakte bekend dat het zijn bezorgservice voor restaurants in Londen gaat uitbreiden. Broker CMC Markets (min 12 procent) ging op de Britse beurs onderuit nadat het liet weten een daling van de operationele winst te voorzien.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,5 procent hoger op 45,04 dollar en Brentolie steeg 0,4 procent tot 47,46 dollar per vat. De euro noteerde 1,1244 dollar, tegen 1,1230 dollar bij het Europese slot dinsdag.