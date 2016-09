Nintendo straalt op beurs Japan

ANP Nintendo straalt op beurs Japan

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op positieve cijfers over de Japanse economie. Bij de bedrijven maakte Nintendo een koerssprong nadat Apple bekendmaakte dat het spel Super Mario Run beschikbaar wordt voor iPhones.

Door ANP - 8-9-2016, 8:30 (Update 8-9-2016, 8:30)

De Nikkei-index sloot met een verlies van 0,3 procent op 16.958,77 punten. Het aandeel Nintendo won ruim 13 procent. Vanaf december kunnen iPhone-gebruikers het spel Super Mario Run installeren. Apple-toeleveranciers Alps Electric en Murata Manufacturing verloren tot 2,8 procent. Beleggers wogen de impact van de lancering van de nieuwe iPhones.

Elders in Azië was het beeld gemengd. In Seoul verloor de Kospi 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney ging ook 0,1 procent achteruit terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,5 procent won.