ANP Doorstart voor MS Mode

AMSTERDAM - De failliete kledingwinkelketen MS Mode maakt een doorstart onder de oude eigenaar. De curatoren, schuldeiser Rabobank, voormalig eigenaar Coolinvestments en retailspecialist GA Europe bereikten daar donderdag een akkoord over.

Door ANP - 8-9-2016, 13:05 (Update 8-9-2016, 14:26)

Wat de doorstart betekent voor het personeel, de winkels en partners is nog niet duidelijk. De precieze plannen van investeerder Coolinvestments van Roland Kahn met de keten, die zich richt op volslanke vrouwen, worden binnen enkele weken toegelicht.

GA Europe, dat gespecialiseerd is in het herstructureren van retailbedrijven en eerder het failliete Schoenenreus kocht, buigt zich de komende tijd over een passend exploitatieplan. In de tussentijd blijven de Nederlandse winkels open voor een verkoop van de huidige voorraden.

Financiering

Volgens de curatoren Frits Kemp en Cees de Jong was er grote interesse in het modebedrijf, maar bleek financiering van een doorstart lastig waarna de vorige eigenaar Coolinvestments in beeld kwam. Zonder in te gaan op details zeggen ze dat de doorstart ,,goed nieuws" is voor ,,veel medewerkers". Bij de Nederlandse winkels van MS Mode werken 935 mensen.

MS Mode vroeg begin vorige maand uitstel van betaling aan en werd op 11 augustus failliet verklaard. Het modebedrijf bleek niet bestand tegen de tegenwind voor de winkelsector en had bovendien last van de zachte winter, waardoor de wintercollectie alleen tegen flinke kortingen aan de man kon worden gebracht.