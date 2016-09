Duitse export krimpt fors

WIESBADEN - De export van Duitsland is in juli onverwacht sterk gekrompen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse statistiekbureau vrijdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 9-9-2016, 8:22 (Update 9-9-2016, 8:22)

De export van Europa's grootste economie zakte in juli 2,6 procent ten opzichte van juni. Economen rekenden in doorsnee op een plus van 0,4 procent, nadat de uitvoer in juni met 0,2 procent was gegroeid.

De import van Duitsland slonk in juli met 0,7 procent. Het handelsoverschot van het land zakte door deze ontwikkelingen met ruim 5 miljard euro naar 19,5 miljard euro.