Musk verbijsterd over ontplofte raket

HAWTHORNE - SpaceX-oprichter Elon Musk noemt de ontploffing van de raket Falcon 9 de meest verbijsterende mislukking in veertien jarige historie van het bedrijf. Vorige week ontplofte op de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral een onbemande raket van het commerciële ruimtevaartbedrijf, maar nog altijd is de reden van de ontploffing niet bekend.

Door ANP - 9-9-2016, 11:26 (Update 9-9-2016, 11:46)

Raket met Facebook-satelliet ontploft [video]

Op de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral is donderdag een onbemande raket van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX ontploft. De Falcon 9 had zaterdag een satelliet voor Facebook moeten lanceren. Facebook wil in de toekomst internettoegang aanbieden in afgelegen en arme delen van Afrika. Dat project heet internet.org.

