Graadmeters over breed front lager

AMSTERDAM - De stemming op de Europese beurzen was maandag opnieuw bedrukt. Beleggers volgden het voorbeeld van hun Aziatische collega's en deden aandelen over een breed front in de uitverkoop. De financiële markten blijven onzeker over het monetaire beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Door ANP - 12-9-2016, 16:00 (Update 12-9-2016, 16:00)

De AEX-index in Amsterdam stond omstreeks 15.45 uur 1,6 procent lager op 445,66 punten. De MidKap speelde 2 procent kwijt tot 637,22 punten. De indices in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 1,7 procent.

Randstad was met een verlies van 4,6 procent de grootste daler in de hoofdindex. Ook onder meer staalgigant ArcelorMittal (min 4,4 procent) moest het ontgelden. Heineken en Ahold Delhaize toonden de kleinste verliezen, met minnen tot 0,5 procent.

ABN AMRO speelde 1,2 procent kwijt. De bank gaat in de periode tot 2020 maximaal 1375 arbeidsplaatsen schrappen om kosten te besparen. In de MidKap waren evenmin winnaars. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis was met een min van 5 procent de grootste verliezer. Ook onder meer kunstmestfabrikant OCI (min 4,1 procent) en Air France-KLM (min 3,9 procent) deden flinke stappen terug.

In Frankfurt kelderde E.ON met 14 procent. Het Duitse energieconcern bracht maandag zijn kolen- en gascentrales naar de beurs onder de naam Uniper. Het nieuwe aandeel kwam goed uit de startblokken en steeg van 10,02 euro naar 10,58 euro.

De Duitse producent van industriële gassen Linde leverde 7,6 procent in. Het bedrijf maakte bekend dat de fusiegesprekken met de Amerikaanse branchegenoot Praxair zijn stopgezet. Naar verluidt konden de partijen het niet eens worden over de toekomstige hoofdlocatie van het fusieconcern.

Ook in Londen stonden de grondstoffengerelateerde bedrijven bij de grootste verliezers. Zo zakte BHP Billiton 3,9 procent en verloor Anglo American 4 procent. De grootste verliezer was Associated British Food, dat teleurstellende resultaten bekendmaakte van zijn winkelketen Primark. Het aandeel leverde ruim 10 procent in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 45,44 dollar. Brent werd 0,8 procent goedkoper, bij 47,64 dollar per vat. De euro was 1,1217 waard, tegenover 1,1220 dollar bij het Europese slot op vrijdag.