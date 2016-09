Franse president wil treinfabriek redden

PARIJS - De Franse president François Hollande wil treinfabriek Alstom behouden voor de Oost-Franse stad Belfort. Daar worden al sinds 1928 treinen gebouwd, maar Alstom kondigde afgelopen week aan daarmee op te houden.

Door ANP - 12-9-2016, 16:31 (Update 12-9-2016, 16:31)

Met presidentsverkiezingen in het komend jaar is de neergang van een oude Franse industrie extra pijnlijk. Hollande heeft maandag over deze zaak spoedoverleg over de Alstomfabriek gevoerd met onder anderen premier Manuel Valls en minister van Financiën Michel Sapin. Sapin zei na afloop dat Hollande de opdracht heeft gegeven ,,dat we ons ten doel stellen de spoorwegindustrie in Belfort te handhaven''. Hoe dat precies moet, zal worden uitgewerkt.

De oude treinenfabriek in Belfort kan een nachtmerrie worden voor de Franse socialistische president, die hoopt op een tweede ambtstermijn. Franse media wezen maandag meteen op de sluiting - bijna vier jaar geleden - van de hoogovens van de staalfabrieken in het noordoostelijke Florange. De socialistische leiders in de verkiezingsstrijd van destijds, inclusief Hollande, hadden beloofd dat die niet zouden sluiten.