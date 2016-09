'In 111 gemeenten overaanbod aan winkels'

UTRECHT - In 111 van de 390 Nederlandse gemeenten is er sprake van een structureel overaanbod aan winkels. Het gaat daarbij vooral om gemeenten met een krimpende bevolking of gemeenten waar in het verleden een winkelvoorraad is opgebouwd om te voorzien in een regionale behoefte.

Dat constateert makelaarsorganisatie Dynamis.

Deze gemeenten hebben onder meer, ingegeven door de opkomst van internetwinkels en de verbeterde bereikbaarheid van grotere steden, echter hun regionale karakter verloren. Volgens de onderzoekers erkennen veel van deze gemeenten inmiddels het probleem, maar ontbreken nog vaak concrete plannen.

Verder hebben de faillissementen van grote ketens als V&D, Macintosh, McGregor, Perry Sport en Mitra ervoor gezorgd dat het beschikbare aanbod van winkelruimte in de kernwinkelgebieden met 9 procent is gestegen tot ruim 210.000 vierkante meter.

Opvallend is dat in de vier grote steden het beschikbare winkelaanbod juist aanzienlijk is gedaald, met 15 procent, ten opzichte van een stijging in de twintig andere onderzochte regio’s van 13 procent.