Wall Street kleurt groen

ANP Wall Street kleurt groen

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handelssessie nog altijd op winst. Daarmee toonden de graadmeters iets van herstel na de stevige verliezen op dinsdag. Monsanto stond in de belangstelling vanwege de megaovername van de zadenhandelaar door het Duitse Bayer. Verder was Apple een opvallende stijger.

Door ANP - 14-9-2016, 20:19 (Update 14-9-2016, 20:19)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent in de plus op 18.108 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent, naar 2133 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond met 5190 punten 0,7 procent boven de slotstand van dinsdag.

Monsanto zag zijn beurswaarde 1,2 procent stijgen. Monsanto en chemiebedrijf Bayer maakten voorbeurs bekend een akkoord te hebben gesloten over een deal van 66 miljard dollar. Daarmee is het de grootste buitenlandse overname door een Duits bedrijf ooit. De samensmelting levert de grootste producent van zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw ter wereld op.

Apple

Techreus Apple ging voor de derde dag op rij vooruit. Het aandeel won ditmaal 4,3 procent, vooruitgeholpen door de sterke vraag naar zijn nieuwe iPhones. Ook profiteerde het concern van positieve beoordelingen van de smartphones.

Monster Worldwide won 0,3 procent. De overname van het moederbedrijf van vacaturesite Monsterboard door de Nederlandse uitzendreus Randstad stuit op verzet in de Verenigde Staten. Woensdag werd bekend dat er een tweetal rechtszaken tegen de overname zijn aangespannen.

Ford

Ook farmaceut Sarepta weet de aandacht op zich gericht. Een prominent lid van de Amerikaanse toezichthouder FDA die kritisch is over een middel van het bedrijf, is opgestapt. Het aandeel Sarepta won daarop bijna een kwart aan beurswaarde. Eerder schommelde het aandeel ook al in waarde aan de hand van ontwikkelingen in het goedkeuringsproces van het medicijn eteplirsen.

Ford, dat bekendmaakte tot 2020 4,5 miljard dollar te steken in elektrisch rijden, verloor 1,3 procent. Winkelketen Macy's (plus 2,8 procent) profiteerde op zijn beurt van een adviesverhoging bij Citigroup.

De prijs van Amerikaanse olie daalde 2,1 procent tot 43,94 dollar per vat. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper en bracht per vat 46,20 dollar op. De euro werd voor 1,1258 dollar verhandeld, tegen 1,1260 dollar bij het slot van de Europese beurzen.