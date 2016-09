Shell verkoopt Deense raffinaderij

DEN HAAG - Shell verkoopt zijn resterende Deense activiteiten op het gebied van raffinage en brandstoffenverkoop aan branchegenoot Dansk Olieselskab ApS. Daarmee is een verkoopsom gemoeid van circa 80 miljoen dollar (71 miljoen euro), meldde het olieconcern donderdag.

Onder de te verkopen activiteiten valt de raffinaderij in de stad Fredericia, waar 70.000 vaten olie per dag kunnen worden verwerkt. De circa 240 werknemers van Shell in Denemarken komen in dienst bij de nieuwe eigenaar. De verkoop wordt naar verwachting volgend jaar afgerond, afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders.

Shell besloot eerder dat het zich wat betreft raffinage en verkoop van brandstoffen en smeermiddelen, ook wel de downstreamactiviteiten genoemd, beperkt tot markten waarin het een hoofdrol kan vervullen. Denemarken hoort daar niet bij. De benzinepompen in het Scandinavische land werden al eerder afgestoten. Shell blijft er wel actief als producent van ruwe olie en gas.