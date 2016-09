Wall street blijft dicht bij huis

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote bewegingen geopend. Beleggers verwerkten een reeks macrocijfers, die van invloed kunnen zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Zo werden onder meer cijfers over de detailhandelsverkopen, werkloosheidsuitkeringen, producentenprijzen en de industriële productie bekend.

Door ANP - 15-9-2016, 15:54 (Update 15-9-2016, 15:54)

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel 0,1 procent hoger op 18.056 punten. De S&P 500 noteerde nagenoeg onveranderd op 2126 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent op 5184 punten.

De winkelverkopen liepen in augustus voor het eerst in vijf maanden terug ten opzichte van de voorgaande maand. De daling was daarbij sterker dan verwacht. De producentenprijzen bleven vorige maand op het niveau van de voorgaande maand, terwijl economen rekenden op een minieme stijging.