Overname Van Gansewinkel kost banen

Overname Van Gansewinkel kost banen

16-9-2016

Shanks en Van Gansewinkel sloten in juli een principeakkoord over hun fusie en voeren nu afrondende gesprekken. Shanks verwacht dat het samengaan van beide bedrijven uiteindelijk voor een jaarlijkse besparing van zo'n 40 miljoen euro kan zorgen.

Ongeveer de helft daarvan kan ontstaan door te snijden in het gezamenlijke hoofdkantoor en andere ondersteunende functies. Daarnaast zouden ruime voordelen te halen zijn in gebieden waar de activiteiten van de bedrijven elkaar overlappen. Dat is vooral in de Randstad, waar efficiënter gewerkt zou kunnen worden, met minder depots en afvalwagens. De concrete effecten op het personeelsbestand werden niet gemeld.

Minimaal banenverlies

Van Gansewinkel gaf in een reactie aan dat het zou gaan om een ,,minimaal banenverlies'', dat alleen ontstaat als de fusie daadwerkelijk doorgaat. Een woordvoerder benadrukte dat dit nog niet helemaal zeker is. Wel verlopen de gesprekken goed. Er zijn ,,goede stappen'' gezet en de partijen gunnen zich wat extra tijd om exclusief te onderhandelen.

Shanks Group heeft zo'n 3500 werknemers, die actief zijn in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Van Gansewinkel, werkzaam in Nederland en België, heeft ongeveer 4350 werknemers. De voorgestelde overname waardeert Van Gansewinkel op circa 440 miljoen euro. Aandeelhouders van het bedrijf mogen daarbij rekenen op in totaal 306 miljoen euro. Daarnaast krijgen ze een aandeel van 29 procent in het nieuwe fusiebedrijf.

Vorig jaar werd Van Gansewinkel nog verkocht aan zijn schuldeisers. Daarmee werd de schuldenlast van het bedrijf aanzienlijk verkleind. Het wist daardoor afgelopen jaar weer zwarte cijfers te schrijven. De goede prestaties Van Gansewinkel zetten door, meldde Shanks vrijdag, en het bedrijf presteert financieel beter dan het zelf eerder had verwacht.