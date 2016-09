Conflict Lufthansa met pilotenbond laait op

FRANKFURT - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa riskeert een harde confrontatie met haar piloten. Ondanks een reeks gesprekken sinds het begin van dit jaar is het opnieuw niet gelukt tot afspraken te komen over de arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven van de vliegeniers. Dat heeft vakbond Vereinigung Cockpit (VC) vrijdag laten weten.

Door ANP - 16-9-2016, 12:10 (Update 16-9-2016, 12:10)

Volgens de bond lijkt het bedrijf helemaal niet geïnteresseerd in een oplossing in het langslepende conflict met de piloten. Sinds het voorjaar van 2014 voerden de vliegers van Lufthansa en budgetdochter Germanwings herhaaldelijk actie tegen de bezuinigingen die de Duitse luchtvaartgroep wil doorvoeren. Of ook nu stakingen op stapel staan, is nog onduidelijk.