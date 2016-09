Reclameverbod schadelijke belegging op komst

DEN HAAG - Een reclameverbod moet consumenten behoeden voor bijzonder risicovolle beleggingen. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de toezichthouder op de financiële markten, AFM, gaan samen aan een dergelijk verbod werken.

Door ANP - 16-9-2016, 20:08 (Update 16-9-2016, 20:08)

Dat maakten zij vrijdag bekend. De reclames voor bepaalde beleggingen lokken consumenten met het vooruitzicht dat je snel veel geld kunt verdienen. Maar de werkelijkheid is dat je gemakkelijk de hele inleg verliest, waarschuwt AFM. Het staat nog niet vast voor welke producten een reclameverbod gaat gelden.

Genoemd worden zogenoemde binaire opties en de hefboomwerking van Contracts for Difference. Deze schadelijke beleggingen worden in Nederland vooral door buitenlandse partijen aangeboden, aldus AFM. Er kwamen sinds 2014 ruim vijftig klachten binnen. In België is reclame voor bepaalde omstreden beleggingsproducten al verboden.