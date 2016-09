'Airbagmaker Takata wil snel zaken doen'

TOKIO - De geplaagde airbagmaker Takata wil snel zaken doen met betrekking tot een mogelijke overname. Geïnteresseerde partijen in het Japanse concern dat zichzelf onlangs in de etalage zette, hebben volgens ingewijden nog iets meer dan een week om een bod te doen. Nog voor oktober zal Takata twee tot drie partijen selecteren waarmee het verder wil praten.

Door ANP - 18-9-2016, 13:22 (Update 18-9-2016, 13:22)

Takata is in moeilijkheden geraakt door een defect in het opblaasmechanisme van zijn airbags, die daardoor kunnen ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd.

Wereldwijd zijn miljoenen auto's teruggeroepen naar de garage om de airbags te laten nakijken. Autofabrikanten willen de kosten daarvan verhalen op Takata. De schade loopt naar verwachting in de miljarden.