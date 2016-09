Australische beurs plat door storing

SYDNEY - De aandelenhandel in Sydney is maandag platgelegd door technische problemen. Nadat een storing de opening van de handel al anderhalf uur had vertraagd, zorgden de problemen er in de middagsessie voor dat de Australische beurs voor de rest van de dag werd gesloten.

Door ANP - 19-9-2016, 8:55 (Update 19-9-2016, 8:55)

De storing, waarvan de oorzaak en de oplossing rond het tijdstip waarop de beurs normaal sluit nog onduidelijk waren, komt op een zeer slecht moment gezien het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. ,,We hopen dat ze dit dinsdag hebben opgelost'', zei een Australische handelaar tegen persbureau Bloomberg. ,,Handelaren moeten de mogelijkheid hebben hun posities te wijzigen voor de Fed-vergadering. Dat kunnen ze nu helaas niet.''

Elders in de regio bleef de Japanse aandelenbeurs maandag gesloten vanwege een feestdag. De Kospi in Seoul won 0,9 procent, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds eveneens bijna 1 procent hoger noteerde.