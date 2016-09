Woningverkoop blijft sterk stijgen

ANP Woningverkoop blijft sterk stijgen

DEN HAAG - De huizenverkoop in Nederland is ook vorige maand sterk gestegen. In totaal wisselden in augustus 19.975 huizen van eigenaar, waarmee de verkopen volgens het Kadaster 26 procent hoger lagen dan een jaar eerder.

Door ANP - 19-9-2016, 8:57 (Update 19-9-2016, 8:57)

De verkopen gingen in alle provincies omhoog. De sterkste stijging werd met ruim 38 procent gemeten in Drenthe, in Noord-Holland was de groei met 16 procent het meest beperkt.

De woningverkoop trok in augustus met ruim 1 procent aan ten opzichte van juli. Op maandbasis was de groei het sterkst in Zuid-Holland (8 procent). In Zeeland slonken de verkopen met bijna 11 procent.