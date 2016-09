Atradius neemt Graydon over

AMSTERDAM - Kredietverzekeraar Atradius neemt de Nederlandse leverancier van zakelijke informatie Graydon over. Dat maakte Atradius maandag bekend, zonder de overnamesom te melden.

Door ANP - 19-9-2016, 13:27 (Update 19-9-2016, 13:27)

Atradius had al langere tijd een belang van 45 procent in Graydon en is nu enige aandeelhouder in dat bedrijf. Graydon levert vanuit kantoren in Nederland, Groot-Brittannië en België informatie voor bijvoorbeeld kredietbeheer en incasso. Atradius verwacht zijn eigen activiteiten op dat gebied door de overname te versterken.

Atradius is in ruim vijftig landen actief met verzekeringen en incassoactiviteiten. Het bedrijf maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente, een van de belangrijkste verzekeraars in Spanje.