'Hypotheekrente langer vastzetten goedkoper'

AMSTERDAM - De hypotheekrente laten vastzetten voor tien jaar is niet meer per se duurder dan voor vijf jaar. De gemiddeld rentepercentages kruipen al langer naar elkaar toe en Munt Hypotheken is de eerste leningverstrekker in jaren die langer vastzetten van de rente met een lager tarief beloont, zo constateert Hypotheekshop woensdag.

Door ANP - 21-9-2016, 11:34 (Update 21-9-2016, 11:34)

Volgens een woordvoerder van Hypotheekshop, een van de grote hypotheekadviseurs in Nederland, gebeurde dat in 2008 voor het laatst. De verwachting is dat andere aanbieders het voorbeeld van Munt Hypotheken zullen volgen.

Een mogelijke verklaring voor de trend is volgens de woordvoerder dat pensioenfondsen die geld steken in hypotheken een 'horizon' van tien jaar hebben. ,,De trend is dat mensen hun rente nu liever voor veel langere periodes vastzetten. Om toch zicht op rendement voor tien jaar te hebben nemen investeerders in hypotheekaanbieders genoegen met veel lagere marges op tienjaarsrente."