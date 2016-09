Fed geeft Wall Street impuls

ANP Fed geeft Wall Street impuls

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige winsten gesloten. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente vooralsnog ongewijzigd te laten. De centrale bankiers wezen wel duidelijk op de grote kans dat de rente dit jaar nog verder omhoog zal gaan.

Door ANP - 21-9-2016, 22:16 (Update 21-9-2016, 22:16)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de plus op 18.293,70 punten. De S&P 500 steeg 1,1 procent naar 2163,12 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 1 procent omhoog naar 5295,18 punten.

De Fed besloot woensdag met zeven stemmen voor en drie tegen te wachten op verdere tekenen van sterke groei in de Amerikaanse economie, voordat de rente opnieuw wordt verhoogd. Als zich geen nieuwe tegenvallers voordoen, lijkt een nieuwe rentestap eind dit jaar wel vast te staan, bleek uit de toelichting van Fed-president Janet Yellen. Drie Fed-bestuurders lieten echter weten geen reden voor een verhoging in 2016 te zien.

Boeing

De Dow Jones werd aangevoerd door Boeing. De vliegtuigbouwer won 2,2 procent, mede omdat de Amerikaanse regering toestemming heeft gegeven voor de levering van vliegtuigen aan Iran.

Chevron hoorde ook bij de uitblinkers onder de dertig hoofdfondsen. Het oliebedrijf profiteerde met een plus van 2 procent van de opmars van de olieprijs. Amerikaanse olie werd 3,5 procent duurder bij 45,58 dollar per vat, na berichten over slinkende olievoorraden in de VS.

Elektrische auto's

Apple (min 0,1 procent) stond bij de weinige verliezers in de Dow. De iPhone-maker heeft volgens Financial Times interesse in de fabrikant van luxe auto's McLaren. Diens technologie zou het werk van Apple aan zelfrijdende elektrische auto's vooruit moeten helpen. McLaren ontkende in gesprek te zijn met Apple.

Koeriersbedrijf FedEx was een van de grotere winnaars op Wall Street. De nieuwe moeder van TNT werd bijna 7 procent meer waard, nadat het dinsdag nabeurs de verwachtingen voor dit jaar had verhoogd. Ook Adobe Systems kwam met zonnige vooruitzichten. De softwarespecialist won daarop eveneens circa 7 procent aan beurswaarde.

Microsoft won 1,7 procent na de aankondiging van een hoger dividend en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 40 miljard dollar.

De euro noteerde na het Fed-besluit op 1,1190 dollar, tegen 1,1155 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.