'Wall Street verwerkt verkiezingsdebat'

ANP 'Wall Street verwerkt verkiezingsdebat'

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zullen de handelssessie dinsdag naar verwachting iets hoger aanvangen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer het eerste debat tussen presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton. Daarbij werd laatstgenoemde uitgeroepen tot winnaar hetgeen de markt wat lucht verschaft. Na de openingsbel volgen nog cijfers over het consumentenvertrouwen en de dienstensector in de VS.

Door ANP - 27-9-2016, 15:16 (Update 27-9-2016, 15:16)

Tijdens het debat hekelde Trump automaker Ford die de productie van kleinere auto's naar Mexico verplaatst. Ford en vakbonden reageerden als door een wesp gestoken. Via Twitter merkte Ford op dat het in de afgelopen vijf jaar bijna 28.000 banen realiseerde in de VS en dat het in die periode 12 miljard dollar investeerde in Amerikaanse fabrieken.

Ook Twitter zelf weet nog altijd de aandacht op zich gericht. De geruchtenmachine over de aanstaande overname van het bedrijf draait op volle toeren. Entertainmentconcern Disney, Google-moeder Alphabet en softwarebedrijf Salesforce worden genoemd als potentiële kopers. Saillant detail is dat de topman van Twitter, Jack Dorsey, in het bestuur zit bij Disney.

Facebook

Ook Facebook zal in de schijnwerpers staan. Een Duitse privacywaakhond in Duitsland bepaalde dat Facebook onmiddellijk moet stoppen met het opslaan en gebruiken van gegevens van de circa 35 miljoen Duitse gebruikers van zijn berichtendienst WhatsApp.

Voor Deutsche Bank, dat ook een notering heeft in New York, wacht naar verwachting een moeizame sessie na aanhoudende zorgen over de kapitaalpositie van de bank. Daardoor zal er, net als in Europa, ook veel aandacht zijn voor andere beursgenoteerde financiële instellingen.

Dow Jones

Verder staat kledingketen Lands' End in de belangstelling. Het bedrijf neemt na negentien tumultueuze maanden afscheid van topvrouw Federica Marchionni. Farmaceut Kite Pharma staat voor een koerssprong na bemoedigende resultaten met een experimentele celtherapie tegen kanker.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag met duidelijke verliezen. De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,9 procent lager op 18.094,83 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,9 procent tot 2146,10 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,9 procent omlaag, naar 5257,49 punten.