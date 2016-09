Moederbedrijf SNS heet voortaan de Volksbank

UTRECHT - Het moederbedrijf van SNS heet met ingang van volgend jaar de Volksbank. Zo wil de top van het genationaliseerde concern beter laten zien voor wie de bank er is.

Door ANP - 27-9-2016, 18:20 (Update 27-9-2016, 18:21)

Topman Maurice Oostendorp sprak dinsdag bij de naamsonthulling van ,,kleur bekennen'' en het ,,herstellen van vertrouwen in de financiële sector''. ,,We willen een nieuw begin maken. En daar hoort wat ons betreft ook een nieuwe naam bij'', aldus de bestuursvoorzitter. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën onthulde tegelijkertijd een nieuw logo.

Met de ,,nieuwe familienaam'' maakt de staatsbank, die nu nog officieel SNS Bank heet, zich meer los van zijn verleden als onderdeel van het voormalige SNS Reaal. Dat financiële concern werd begin 2013 door de Staat van de ondergang gered. De bank en verzekeraar dreigde failliet te gaan door de enorme verliezen op vastgoedinvesteringen.

Merknamen

De naam SNS verdwijnt niet van de gevels van de bankfilialen. De Volksbank handhaaft de merknamen SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen voor zijn dochterbedrijven. Wel gaan die afzonderlijke labels voortaan onder één bankvergunning opereren.

Oostendorp wil de nieuwe naam van de bank waarmaken door sterk in te zetten op ,,bankieren met menselijke maat’’. Ideeën over nieuwe producten wil hij voortaan eerst aan klanten voorleggen, voor de producten op de markt komen. Ook wil Oostendorp klanten meer openheid gaan geven over welke informatie de bank van ze heeft.

Jaren tachtig

De afkorting SNS stamt nog uit de late jaren tachtig, toen de Gelders-Utrechtse Spaarbank en Spaarbank Limburg werden samengevoegd tot de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS). Die combinatie ging later op in SNS Reaal.

SNS Bank is nog altijd in handen van de Staat. De vroegere verzekeringsactiviteiten en de voormalige vastgoedtak van SNS Reaal zijn inmiddels losgekoppeld en verkocht.