ANP Grootste bierbrouwer blijft AB InBev heten

BRUSSEL - Bierreus AB InBev blijft na overname van concurrent SABMiller gewoon AB InBev heten. Dat is woensdag bekendgemaakt op een algemene vergadering waar aandeelhouders kunnen stemmen over de samensmelting van de twee grootste brouwersgroepen ter wereld.

Door ANP - 28-9-2016, 10:32 (Update 28-9-2016, 10:32)

De goedkeuringsprocedure bestaat uit vier opeenvolgende stemmingen, twee in Brussel en twee in Londen. In Brussel is de eerste horde inmiddels genomen. Daar hebben de bijeengekomen aandeelhouders alle voorstellen aangenomen. Het is nu wachten op het resultaat van de stemmingen bij SABMiller in Londen. Bij groen licht kan de fusie op 10 oktober worden afgerond.

Het Belgisch-Braziliaanse AB InBev, bekend van merken als Jupiler, Leffe en Hoegaarden, bood in oktober vorig jaar 45 pond per aandeel op zijn grootste concurrent. Het bod waardeert de Brits-Zuid-Afrikaanse brouwer, bekend van merken als Foster's, Miller en Dorada, op omgerekend 91,6 miljard euro.