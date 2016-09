IAG haalt banden met Qatar Airways aan

LONDEN - De Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG gaat nauwer samenwerken met zijn Arabische branchegenoot en grootaandeelhouder Qatar Airways. Dat maakte het moederbedrijf van onder meer British Airways (BA) en Iberia woensdag bekend.

Door ANP - 28-9-2016, 12:37 (Update 28-9-2016, 12:37)

Alle vluchten van BA en Qatar Airways tussen het Verenigd Koninkrijk en Doha komen te vallen onder een zogenoemde codeshareovereenkomst, wat onder meer inhoudt dat de opbrengsten worden gedeeld. Aan beide kanten van de lijn worden de overstapmogelijkheden uitgebreid, ook doordat vluchtschema's voortaan gezamenlijk worden vastgesteld. Datzelfde geldt voor de ticketprijzen.

IAG en Qatar Airways werken al langer samen in de luchtvaartalliantie Oneworld. Begin vorig jaar nam de Golfmaatschappij een aandelenbelang in zijn branchegenoot van 10 procent. Dat is sindsdien in etappes opgeschroefd naar circa 20 procent.