ANP Samenwerking TomTom voor zelfrijdende auto's

AMSTERDAM - TomTom gaat samen met het Amerikaanse bedrijf Nvidia werken aan een slimme clouddienst voor zelfrijdende auto's. Navigatiespecialist TomTom maakte de samenwerking met de fabrikant die vooral bekend is van zijn grafische chips in computers woensdag bekend, maar deed geen uitspraken over financiële details.

Door ANP - 28-9-2016, 12:56 (Update 28-9-2016, 12:56)

De twee bedrijven gaan kunstmatige intelligentie ontwikkelen die zelfrijdende auto's via de cloud moet voorzien van kaarten. Daarbij worden de uitgebreide kaarten van TomTom samengevoegd met de hardware van Nvidia.