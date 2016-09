'ECB-beleid ook goed voor Duitsland'

BERLIJN - Het omstreden rentebeleid van de Europese Centrale Bank heeft ook de Duitse economie vooruit geholpen. Zo kreeg de export van het land een boost, daalde de werkloosheid en zakte de rentekosten van de Duitse overheid met 28 miljard euro. Met woorden van die strekking heeft ECB-voorzitter Mario Draghi woensdag het beleid van de centrale bank verdedigd in het Duitse parlement, zo meldde de Financial Times.

Door ANP - 28-9-2016, 16:51 (Update 28-9-2016, 16:51)

In Duitsland klinkt steeds meer kritiek op het beleid van de ECB, met name uit de bancaire sector. Critici menen dat door de lage rente spaarders worden gestraft en dat de prijzen van bezittingen worden opgeblazen. Daarbij worden winsten van de Duitse banken geraakt door de maatregelen.

Volgens Draghi profiteren huishoudens gemiddeld meer van de gedaalde rentelasten dan dat spaarrente daartegenover zou opleveren. Daarnaast zorgde de lagere lasten er voor dat de Duitse regering vorig jaar een sluitende begroting kon presenteren. ,,Door ons beleid slaat het herstel aan. Daardoor zullen we in staat zijn de rentes weer te verhogen", aldus de ECB-preses in een besloten bijeenkomst.