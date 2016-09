Fed wil stresstests banken wijzigen

ANP Fed wil stresstests banken wijzigen

WASHINGTON - De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, overweegt de jaarlijkse stresstest voor banken te wijzigen. Dat zei Fed-preses Janet Yellen woensdag.

Door ANP - 28-9-2016, 18:27 (Update 28-9-2016, 18:27)

De stresstesten zijn in de nasleep van de crisis van 2007-2009, die mede werd veroorzaakt door banken, ingesteld om herhalingen te voorkomen. De banken moeten bij bepaalde scenario's boven kapitaalgrenzen blijven die door de toezichthouder zijn gesteld.

De kapitaalgrens wordt in het nieuwe systeem mogelijk vervangen door een ,,risicogevoelige, bedrijfsspecifieke buffer". Voor het achttal Amerikaanse banken die ook belangrijk zijn voor het mondiale financiële stelsel zou de nieuwe methode resulteren in een aanzienlijke toename van de kapitaalvereisten, aldus Yellen voorafgaand aan haar toespraak in het Amerikaanse Congres.

Tegenover de leden van het Huis van Afgevaardigden verklaarde de Fed-preses later dat er niet zoiets is als een vast tijdschema waarop de Fed de rente zal verhogen. Daarnaast pleitte ze voor minder regeldruk voor kleinere banken die relatief eenvoudige producten aanbieden.