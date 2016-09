Wall Street ziet winsten verdampen

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York koersten woensdag halverwege de sessie dicht bij de slotkoersen van dinsdag. Eerdere winsten verdwenen daarmee van de borden. Beleggers reageerden op de mindere groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie door het IMF. De toespraak van Fed-preses Janet Yellen voor het Amerikaanse Congres was weinig verrassend.

Door ANP - 28-9-2016, 19:41 (Update 28-9-2016, 19:41)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 18.228 punten. De S&P 500 noteerde 0,1 procent lager op 2158 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,1 procent tot 5299 punten.

Yellen zei tegenover de leden van het Huis van Afgevaardigden dat er geen aantoonbare signalen zijn waarmee de inflatie verder vooruit wordt geholpen. Daarnaast gaf ze aan dat er geen vast tijdspad bestaat voor het verder verhogen van de rente. Yellen sprak tevens over een nieuwe stresstest voor banken. Ze is onder meer van plan strengere kapitaalvereisten op te leggen aan systeembanken.

Banken

Bankaandelen op Wall Street gingen over een breed front omlaag. De aandelen van Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo en JPMorgan Chase verloren tot 0,4 procent.

Verder zag Nike zijn aandelen 4 procent minder waard worden. De toekomstige orders van het sportartikelenbedrijf vielen duidelijk lager uit dan analisten hadden verwacht. Wel wist het bedrijf zijn winst en omzet op te voeren.

BlackBerry

Voormalig smartphonegigant BlackBerry heeft moeite om zijn nieuw ingeslagen richting van extra beveiligde telefoons te gelde te maken. BlackBerry is evenwel positief over de toekomst en schroefde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar op. Het aandeel won daarop 4 procent.

Mediabedrijven CBS en Viacom gaan naar verluidt in gesprek over een eventuele fusie. Daartoe worden ze verplicht door controlerend aandeelhouder National Amusements. Zowel Viacom als CBS won ruim 2 procent.

Euro

Matrassenproducent Tempur Sealy verloor bijna 25 procent. Het bedrijf gaf aan nu op een daling van de omzet in het gehele jaar te rekenen, terwijl eerder juist op groei werd gerekend. Ook werd de winstprognose neerwaarts aangepast.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent tot 45,72 dollar. Brent klom 2,8 procent tot 47,24 dollar per vat.

De euro noteerde 1,1205 dollar, tegen 1,1196 dollar bij het Europese slot.