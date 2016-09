OPEC-deal geeft Wall Street kleur

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York koersten woensdag in het laatste handelsuur in het groen. De graadmeters veerden op na berichten over een akkoord over productiebeperkende maatregelen door OPEC-landen. Ook de olieprijzen zaten daardoor in de lift. In het kielzog gingen energiefondsen mee omhoog.

Door ANP - 28-9-2016, 21:39 (Update 28-9-2016, 21:39)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 18.305 punten. De S&P 500 noteerde 0,3 procent hoger op 2166 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 5308 punten.

Volgens bronnen rond de onderhandelingen hebben de OPEC-landen een productieplafond van 32,5 miljoen vaten per dag afgesproken vanaf november. Dat zijn circa 750.000 vaten minder dan dat er in augustus per dag aan olie werd opgepompt.

Olieprijs

Nadat de berichten over een akkoord, maakte de olieprijs een serieuze sprong. Voor een vat Amerikaanse olie moest 46,70 dollar worden afgetikt, dat betekende een stijging met 4,5 procent. Brent klom 5,1 procent tot 48,29 dollar per vat.

Oliereuzen als Chevron en ExxonMobil wonnen als gevolg van het akkoord tot 3,9 procent. Ook oliedienstverleners als Schlumberger (plus 3 procent), Baker Hughes (plus 3,4 procent) en Halliburton (plus 4,2 procent) profiteerden.

Banken

Ook bankaandelen deelden in de feestvreugde. De koersen van Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo en JPMorgan Chase kleurden lichtgroen nadat deze eerder eensgezind in het rood stonden. Fed-preses Janet Yellen wil de huidige stresstest voor banken wijzigen. Ze is daarbij van plan strengere kapitaalvereisten op te leggen aan systeembanken.

Verder zag Nike zijn aandelen ruim 4 procent minder waard worden. De toekomstige orders van het sportartikelenbedrijf vielen duidelijk lager uit dan analisten hadden verwacht. Wel wist het bedrijf zijn winst en omzet op te voeren.

Euro

Voormalig smartphonegigant BlackBerry heeft moeite om zijn nieuw ingeslagen richting van extra beveiligde telefoons te gelde te maken. BlackBerry is evenwel positief over de toekomst en schroefde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar op. Het aandeel won daarop 5,3 procent.

Matrassenproducent Tempur Sealy verloor bijna 23 procent. Het bedrijf gaf aan nu op een daling van de omzet in het gehele jaar te rekenen, terwijl eerder juist op groei werd gerekend. Ook werd de winstprognose neerwaarts aangepast.